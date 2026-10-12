जयपुर में शॉपिंग का नया ठिकाना! Pacific Mall में 195 ब्रांड्स, ओपनिंग डे पर दिखा जबरदस्त क्रेज

जयपुर. जयपुर के मानसरोवर में रविवार को खुले पैसिफिक मॉल में पहले ही दिन लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। वीकेंड पर खरीदारी करने और घूमने निकले लोग परिवार और दोस्तों के साथ मॉल पहुंचे। सुबह से ही यहां लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और मॉल के अलग-अलग फ्लोर पर चहल-पहल नजर आई। युवाओं से लेकर बच्चों और परिवारों तक में इस नए मॉल को लेकर उत्साह दिखा। शॉपिंग के साथ खाने-पीने और मनोरंजन के विकल्प मिलने से यह जगह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही।