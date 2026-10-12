जयपुर में शॉपिंग का नया ठिकाना! Pacific Mall में 195 ब्रांड्स, ओपनिंग डे पर दिखा जबरदस्त क्रेज

पहले ही दिन पैसिफिक मॉल में उमड़ी भीड़ (Photo-Patrika)
जयपुर. जयपुर के मानसरोवर में रविवार को खुले पैसिफिक मॉल में पहले ही दिन लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। वीकेंड पर खरीदारी करने और घूमने निकले लोग परिवार और दोस्तों के साथ मॉल पहुंचे। सुबह से ही यहां लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और मॉल के अलग-अलग फ्लोर पर चहल-पहल नजर आई। युवाओं से लेकर बच्चों और परिवारों तक में इस नए मॉल को लेकर उत्साह दिखा। शॉपिंग के साथ खाने-पीने और मनोरंजन के विकल्प मिलने से यह जगह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही।
करीब 11 एकड़ में फैला पैसिफिक मॉल अपने बड़े आकार और ब्रांड्स की रेंज के चलते खास है। यहां खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को कपड़ों, जूतों, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल से जुड़े कई विकल्प मिलेंगे। मॉल में उद्घाटन के समय करीब 195 ब्रांड्स उपलब्ध रहे। इनमें यूनिक्लो, एचएंडएम, मार्क्स एंड स्पेंसर, मैंगो, नाइकी, एडिडास और न्यू बैलेंस जैसे लोकप्रिय ब्रांड शामिल हैं। वहीं, माइकल कोर्स, कोच, ह्यूगो बॉस और विक्टोरियाज सीक्रेट जैसे ब्रांड्स भी यहां मौजूद हैं।
इस तरह अलग-अलग पसंद और जरूरतों के हिसाब से लोगों को खरीदारी के कई विकल्प एक ही जगह मिल सकेंगे। मॉल में घूमने आने वाले लोग फैशन से जुड़े नए कलेक्शन देख सकते हैं और अपनी पसंद के ब्रांड्स की खरीदारी कर सकते हैं।
कंपनी के अनुसार, मॉल का कुल निर्मित क्षेत्र करीब 30 लाख वर्गफुट है, जबकि रिटेल स्पेस लगभग 18 लाख वर्गफुट में फैला है। यहां सात रिटेल फ्लोर और दो होटल फ्लोर बनाए गए हैं। फिलहाल करीब 195 ब्रांड्स के साथ इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में यहां 450 से ज्यादा स्टोर्स शुरू करने की योजना है। इससे भविष्य में ग्राहकों के लिए खरीदारी के विकल्प और बढ़ सकते हैं।
मॉल को 'द स्पिरिट ऑफ राजस्थान' थीम पर तैयार किया गया है। उद्घाटन के मौके पर पैसिफिक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक बंसल भी मौजूद रहे। पहले दिन की रौनक ने साफ कर दिया कि जयपुर में शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के नए ठिकानों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग