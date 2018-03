जयपुर/मुंबई।

राजस्थान सहित कुछ राजाओं में अनुमति मिलने के बाद भी रिलीज़ नहीं हो सकी फिल्म पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड बना लिया है। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 300 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अभिनय को ख़ास तौर से सराहा गया है।

गौरतलब है कि ये वही फिल्म है जिसे लेकर ख़ास तौर से राजस्थान में कई दिनों तक बवाल हुआ। श्री राजपूत करणी सेना ने ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की बात करते हुए फिल्म का भारी विरोध किया। राजस्थान से शुरू हुआ बवाल देश भर में फ़ैल गया। कई जगहों पर तो ये प्रदर्शन हिंसक तक हो गए।

फिल्म की रिलीज़ से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अदालत ने फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को प्रदर्शित करने पर रुचि नहीं दिखाई।

सफलता से अभिभूत हैं रणवीर सिंह

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म पद्मावत की सफलता से अभिभूत हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। रणवीर सिंह का कहना है कि यह एक 'ऐतिहासिक' फिल्म है, जो उनके करियर में अहम रहेगी।

रणवीर ने फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई। रणवीर सिंह ने बताया कि 'पद्मावत' हमारे देश की एक ऐतिहासिक फिल्म है। मुझे बेहद खुशी है और मैं अभिभूत हूं कि यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर के दर्शकों द्वारा पंसद की गई। यह एक ऐसी फिल्म है, जो हमेशा मेरे दिल के करीब है और मेरी पहली फिल्म 300 करोड़ में शामिल हुई है। 'पद्मावत' की यादें बहुत खास होंगी।



दीपिका ने भी किया फैंस का शुक्रिया

फ़िल्म "पद्मावत" में अपने शानदार अभिनय के लिए दीपिका पादुकोण ने विश्वभर से आपार प्रेम और प्रशंसा हासिल की है। इस फ़िल्म ने सिनेमाघरों में न केवल 50 दिन का सफर पूरा किया है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर सफ़लता के झंडे गाड़ दिए है।

#Padmaavat biz at a glance...

Week 1: ₹ 166.50 cr [had an extended weekend]

Week 2: ₹ 69.50 cr

Week 3: ₹ 31.75 cr

Week 4: ₹ 14.17 cr

Week 5: ₹ 7.54 cr

Week 6: ₹ 6.98 cr

Week 7: ₹ 3.82 cr

Total: ₹ 300.26 cr

India biz.

Note: Hindi + Tamil + Telugu.

BLOCKBUSTER.