जयपुर में ​एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप… आग और अफवाह से दहशत का माहौल

LPG cylinder Blast in Cafe: राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में बुधवार सुबह एक कैफे में हुए एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। तेज धमाके से फटे सिलेंडर के बाद कैफे और आसपास की इमारतों में आग लग गई वहीं कैफे के बाहर खड़े कुछ वाहन भी जलकर खाक हो गए। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है।
जगतपुरा इलाके के एक कैफे में हुए तेज धमाके से आसपास के रहवासी सहम गए। तेज धमाके के बाद आग फैलने से आसपास के घरों में रहने वाले लोग घर छोड़कर भाग छूटे। बताया जा रहा है कि कैफे में खाने की तैयारी के दौरान एलपीजी लीक होने के बाद सिलेंडर ने आग पकड़ ली और वह तेज धमाके के साथ फट गया। आग में कैफे जलकर खाक हो गया। कैफे में कुछ कर्मचारिेयों के फंसे होने की सूचना थी लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताया है।
सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगने और धुएं का गुबार उठने से आसपास की इमारतों पर भी धुएं की कालिख जमी नजर आई। स्थानीय निवासियों के अनुसार पहले तो उन्होने किसी पटाखे के चलने का अनुमान लगाया लेकिन घर से बाहर निकलने पर आग का दावानल नजर आया। आग और धुएं को देखकर लोग दहशत में आ गए।
सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई जिसे हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल ने आग पर समय रहते काबू पाया लिया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग से कैफे के बाहर खड़ी एक कार और कुछ दुपहिया वाहन जलकर खाक हो गए।