जयपुर में ​एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप… आग और अफवाह से दहशत का माहौल

जगतपुरा इलाके के एक कैफे में हुए तेज धमाके से आसपास के रहवासी सहम गए। तेज धमाके के बाद आग फैलने से आसपास के घरों में रहने वाले लोग घर छोड़कर भाग छूटे। बताया जा रहा है कि कैफे में खाने की तैयारी के दौरान एलपीजी लीक होने के बाद सिलेंडर ने आग पकड़ ली और वह तेज धमाके के साथ फट गया। आग में कैफे जलकर खाक हो गया। कैफे में कुछ कर्मचारिेयों के फंसे होने की सूचना थी लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताया है।