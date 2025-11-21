Paperless Assembly: अब डिजिटल हस्ताक्षरों से चलेगी विधानसभा, राजस्थान ने रचा नया इतिहास

राजस्थान विधानसभा। फोटो: पत्रिका
Rajasthan Legislative Assembly: जयपुर. राजस्थान विधानसभा ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए विधायकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अब समितियों की बैठकों में विधायक आई-पैड पर स्टाइलस पेन की सहायता से अपने हस्ताक्षर करेंगे। यह नई व्यवस्था आगामी 1 दिसम्बर से प्रभावी होगी।
इस पहल का उद्देश्य सदन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। अब कार्यसूची, प्रश्नोत्तर, विधेयक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल से संबंधित सभी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगे, जिससे कागज की खपत में कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। विधायक अपने टैबलेट पर तुरंत दस्तावेज देखकर चर्चा में भाग ले सकेंगे।
इसके साथ ही विधानसभा परिसर में स्थापित डिजिटल म्यूजियम भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जहां संविधान गैलरी, ऐतिहासिक घटनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड और इंटरैक्टिव प्रोफाइल्स के जरिए लोकतांत्रिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से राजस्थान विधानसभा देश की अत्याधुनिक और तकनीक-सक्षम विधानसभाओं की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गई है।
