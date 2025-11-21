Paperless Assembly: अब डिजिटल हस्ताक्षरों से चलेगी विधानसभा, राजस्थान ने रचा नया इतिहास

Rajasthan Legislative Assembly: जयपुर. राजस्थान विधानसभा ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए विधायकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अब समितियों की बैठकों में विधायक आई-पैड पर स्टाइलस पेन की सहायता से अपने हस्ताक्षर करेंगे। यह नई व्यवस्था आगामी 1 दिसम्बर से प्रभावी होगी।