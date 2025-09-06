एक साल से बेटे का इंतजार कर रहे मां-बाप की ‘नरकंकाल’ से अब आखिरी उम्मीद, नाहरगढ़ की पहाड़ियों ने सबकुछ छीन लिया

राहुल की तलाश शहर की अब तक की सबसे बड़ी खोज अभियानों में से एक बनी। पुलिस ने हर संभव कोशिश की। पहाड़ियों का हवाई सर्वे, हेलिकॉप्टर की मदद, LIDAR तकनीक से मैपिंग, यहां तक कि निजी कंपनी की माइन रेस्क्यू टीम को भी लगाया गया। 200 से ज्यादा लोग लगातार कई दिनों तक पहाड़ियों को खंगालते रहे। हर चट्टान, हर गहरी खाई, हर झाड़ी देखी गई, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला।