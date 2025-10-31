Exclusive: ‘अनसेफ’ लग्जरी बसें…यात्रियों की जान भगवान भरोसे, ड्राइवर खुद नहीं जानता खतरे से बचने का उपाय, शिकायत पेटिका गायब



जयपुर से महेसाणा जाने वाली प्राइवेट स्लीपर बस जिसका नंबर NL-07 B-0859 है। बस में यात्री गुजरात जाने के लिए चढ़ रहे थे। बस में ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर मोहम्मद असलम से पूछा कि बस में शिकायत पेटिका है? उन्होंने सामने शीशे के पास रखे फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है भाई साहब। दूसरा सवाल आपातकाल स्थिति यात्रियों के निकलने को लेकर पूछा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये सब हम नहीं जानते। सभी बसों में शीशा कैसे तोड़ें, पैनिक बटन कहां है, या फर्स्ट-एड कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी।