पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव-2025: महाआरती, दो ताली, तीन ताली और हिंच की प्रैक्टिस कर रहे प्रतिभागी

जयपुर। राजस्थान पत्रिका की ओर से विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव-2025 का आयोजन होगा। इन दिनों इसकी वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेक्ट के सामने मैरिज पैराडाइज में चल रही है। वर्कशॉप में गुजरात की आकड़ एकेडमी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रतिभागियों को विभिन्न गीतों पर डांडिया और गरबा के स्टेप्स सीखा रहे हैं।
अब तक प्रतिभागियों को डॉडिया और गरबा के करीब 30 स्टेप सिखाएं जा चुके हैं। महाआरती, दो ताली, तीन ताली, हिंचा, डांडिया, टिमली, डांडिया की प्रैक्टिस जारी है।
महोत्सव की ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वर्कशॉप में शामिल होने के लिए प्रतिभागी मैरिज पैराडाइज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
महोत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। वर्कशॉप 8 बैच में चल रही है, जिसमें तीन बैच महिलाओं के लिए हैं। वर्कशॉप 25 सितंबर तक चलेगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन के समय दो पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।