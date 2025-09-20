पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव-2025: महाआरती, दो ताली, तीन ताली और हिंच की प्रैक्टिस कर रहे प्रतिभागी

जयपुर। राजस्थान पत्रिका की ओर से विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव-2025 का आयोजन होगा। इन दिनों इसकी वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेक्ट के सामने मैरिज पैराडाइज में चल रही है। वर्कशॉप में गुजरात की आकड़ एकेडमी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रतिभागियों को विभिन्न गीतों पर डांडिया और गरबा के स्टेप्स सीखा रहे हैं।