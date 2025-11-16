Patrika National Book Fair: लोकजीवन की धड़कन ‘मेरा राजस्थान’ से खुली परंपराओं की परत, नारी शक्ति व लोकदेवों का समृद्ध वर्णन

सत्र के दौरान शिक्षाविद् डॉ. ज्योत्सना शर्मा ने कहा कि डॉ. कोठारी के चिंतन में गहराई और लोक जीवन के प्रति संवेदनशीलता है। उन्होंने बताया कि पुस्तक में राजस्थान के भूगोल का विस्तृत वर्णन है, क्योंकि भूगोल ही किसी क्षेत्र की प्रकृति और संस्कृति को समझने का आधार बनता है।उन्होंने कहा कि यह पुस्तक लोक संस्कृति पर एक प्रामाणिक शोध कार्य की तरह है, जिसमें खत्म होती परंपराओं और कलाओं को संरक्षित करने का मानवीय प्रयास नजर आता है। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी इस पुस्तक को उपयोगी बताते हुए कहा कि यह लोककलाओं की समझ बढ़ाती है और उनसे जुड़ाव पैदा करती है।