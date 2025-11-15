Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र में पत्रिका नेशनल बुक फेयर आज से, 23 नवंबर तक आयोजन, 9 दिन साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन का संगम

पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आज से आगाज, पत्रिका फोटो
Patrika National Book Fair: जयपुर. जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आज से पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आगाज होगा। फेयर का उद्घाटन दोपहर 3 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायाधीश मनीष भंडारी होंगे। 23 नवंबर तक होने वाले आयोजन में 9 दिन तक किताबों पर चर्चा के साथ कई तरह की एक्टिविटी आयोजित होंगी।
फेयर का समय रोजाना सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा, जिसमें प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। फेयर में पुस्तक प्रेमियों को बड़े लेखकों से मिलने का अवसर मिलेगा। प्रमुख लेखकों, कवियों और अनुवादकों के साथ साहित्यिक चर्चाएं और इंटरएक्टिव सत्र होंगे। किताबों का विमोचन भी किया जाएगा। इसमें देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशकों और लेखकों की उपस्थिति रहेगी। स्कूल-कॉलेज की किताबों पर छूट दी जाएगी।
पहले दिन पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ’मेरा राजस्थान’ पर विशेष सत्र होगा। इसमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की डॉ. ज्योत्सना शर्मा व वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा चर्चा करेंगे। यह सेशन शाम 4 बजे से 5 बजे तक सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक ’तड़का फन प्लग्ड’ सेशन होगा, जिसे आरजे सूफी होस्ट करेंगे। इसमें दो टीमें बनेंगी और उन्हें एक दिलचस्प डिबेट टॉपिक दिया जाएगा, जिससे आपके ज्ञान को परखा जाएगा।
रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए मास्टरक्लास होगी, जिसमें नवोदित लेखकों को कैसे ‘छपवाऊं मेरी किताब’ जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। मेले में मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी रहेगी। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड व आइआइएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा।
मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसायटी, योगदा सत्संग सोसायटी, श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र झारखंड, एकलव्य फाउंडेशन भोपाल, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इंडिया, इकतारा, रेख्ता, ए एंड ए, वाणी प्रकाशन, सेतु, दिव्यांश पब्लिकेशंस, किताबें और मैं पब्लिकेशन, हिंद युग्म, संभावना, पंक्तियां, लोकायत प्रकाशन, मैपल प्रेस सहित देशभर के प्रमुख प्रकाशन समूह हिस्सा लेंगे।
