Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र में पत्रिका नेशनल बुक फेयर आज से, 23 नवंबर तक आयोजन, 9 दिन साहित्य, शिक्षा और मनोरंजन का संगम

पहले दिन पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ’मेरा राजस्थान’ पर विशेष सत्र होगा। इसमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की डॉ. ज्योत्सना शर्मा व वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा चर्चा करेंगे। यह सेशन शाम 4 बजे से 5 बजे तक सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक ’तड़का फन प्लग्ड’ सेशन होगा, जिसे आरजे सूफी होस्ट करेंगे। इसमें दो टीमें बनेंगी और उन्हें एक दिलचस्प डिबेट टॉपिक दिया जाएगा, जिससे आपके ज्ञान को परखा जाएगा।