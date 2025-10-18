पत्रिका ‘सबका ऑफर मेगा ड्रॉ’ : ‘फोन पर पता चला चौपहिया वाहन की विजेता हूं, तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना’

सुनीता देवी ने बताया कि वह गाड़ी में बैठकर सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करेंगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी के विजेता के तौर पर सूचना देने के लिए जब फोन आया था, तब भी उन्होंने सबसे पहले मंदिर जाकर बजरंग बली के दर्शन किए थे। परिजनों ने बताया कि अभी बेटे के पास मोटर साइकिल है, लेकिन अब इसी के साथ चौपहिया वाहन भी होगा। सुनीता ने बताया कि गाड़ी निकलने के बाद पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। ऐसे में बेटी-दामद, बेटा-बहू समेत अन्य परिजन भी गाड़ी लेने उनके साथ आए हैं।