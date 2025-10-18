पत्रिका ‘सबका ऑफर मेगा ड्रॉ’ : ‘फोन पर पता चला चौपहिया वाहन की विजेता हूं, तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना’

पत्रिका 'सबका ऑफर मेगा ड्रॉ' में दौसा निवासी सुनीता देवी को मिली चमचमाती कार
जयपुर। 'पत्रिका के सबका ऑफर मेगा ड्रॉ में मारुति के-10 के उपहार की विजेता के तौर पर जैसे ही सुबह अपना नाम पढ़ा तो एक बार तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे पत्रिका से पास फोन आया कि ड्रॉ की विजेता आप ही हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कभी सोचा नहीं था, इस तरह बैठे बैठाए चौपहिया वाहन की मालकिन बन जाउंगी। लेकिन पत्रिका पर मैं हमेशा से विश्वास करती आई हूं।
इसी के बूते इस साल की दीपावली हमारे पूरे परिवार के लिए खास बन गई है…।' यह कहना है दौसा की शिव कॉलोनी निवासी सुनीता देवी (55) का, जो पत्रिका के 'सबका ऑफर मेगा ड्रॉ' प्रतियोगिता में मारूति के 10 की विजेता बनी हैं। शनिवार को पत्रिका झालाना स्थित कार्यालय में उन्हें गाड़ी सौंपी गई। मंगलम ग्रुप के निदेशक विनोद गोयल ने उन्हें गाड़ी की चाबी सौंपकर बधाई दी। इस दौरान गोयल ने कहा कि पत्रिका अपनी लेखनी से आम जनता की आवाज बना हुआ है।
सुनीता देवी ने बताया कि वह गाड़ी में बैठकर सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करेंगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी के विजेता के तौर पर सूचना देने के लिए जब फोन आया था, तब भी उन्होंने सबसे पहले मंदिर जाकर बजरंग बली के दर्शन किए थे। परिजनों ने बताया कि अभी बेटे के पास मोटर साइकिल है, लेकिन अब इसी के साथ चौपहिया वाहन भी होगा। सुनीता ने बताया कि गाड़ी निकलने के बाद पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। ऐसे में बेटी-दामद, बेटा-बहू समेत अन्य परिजन भी गाड़ी लेने उनके साथ आए हैं।
सुनीता ने बताया कि वह प्रतिदिन उठकर सबसे पहले नाश्ते के साथ पत्रिका ही पढ़ती हैं। कभी समय कम होता है तो अखबार को संभाल कर रख लेती हैं, ताकि समय मिलने पर पूरा पढ़ सकूं। उन्होंने बताया कि पत्रिका में प्रकाशित सिस्टम की खामियों संबंधित खबरें उन्हें काफी पसंद हैं। उनके परिजन प्रेम जोशी ने कहा कि पत्रिका में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं समेत सभी वर्गों से संबंधित खबरें मिल जाती हैं। ऐसे में पत्रिका उनकी पहली पसंद है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग