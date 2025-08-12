Patwari Exam Admit Card: पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि घोषित

Rajasthan Patwari Exam: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को दो पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी।
1-राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी के 3705 रिक्त पदों होगी।
2-परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट पाली सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगी।
3-राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा एक ऑब्जेक्टिव टाइप पर आधारित होगी।
-इस परीक्षा में उम्मीदवारों का आंकलन विभिन्न विषयों जैसे सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी भाषा और राजस्थान की भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्नों के आधार पर किया जाएगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6,78,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3,705 पटवारी पदों पर नियुक्ति होनी है। ऐसे में हर एक पद के लिए औसतन 183 अभ्यर्थी मैदान में होंगे, जिससे परीक्षा की गंभीरता और प्रतिस्पर्धा का स्तर स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है।