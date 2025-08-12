Patwari Exam Admit Card: पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि घोषित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6,78,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3,705 पटवारी पदों पर नियुक्ति होनी है। ऐसे में हर एक पद के लिए औसतन 183 अभ्यर्थी मैदान में होंगे, जिससे परीक्षा की गंभीरता और प्रतिस्पर्धा का स्तर स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है।