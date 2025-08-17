PATWARI EXAM : पटवारी की परीक्षा देने आ रही थी, ट्रक से टकराने पर पति की मौत, गंभीर घायल पत्नी का इलाज जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने रघुनाथ गुर्जर को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।