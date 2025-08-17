Patrika LogoSwitch to English

PATWARI EXAM : पटवारी की परीक्षा देने आ रही थी, ट्रक से टकराने पर पति की मौत, गंभीर घायल पत्नी का इलाज जारी

पटवारी भर्ती परीक्षा देने आ रही महिला के सपनों पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 17, 2025

फोटो साभार — सोशल मीडिया
फोटो साभार — सोशल मीडिया

जयपुर। पटवारी भर्ती परीक्षा देने आ रही महिला के सपनों पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा रविवार सुबह हुआ, जहां हाईवे पर ट्रक से टकराने पर बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी मिठ्ठु गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

जानकारी के अनुसार दंपती फागनों की ढाणी, शाहपुरा से बाइक पर सवार होकर जयपुर आ रहे थे। पत्नी को पटवारी भर्ती परीक्षा देनी थी, जिसकी पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित हो रही थी। महिला का परीक्षा केंद्र विद्याधर नगर स्थित नया खेड़ा में बना हुआ था। परीक्षा केंद्र की ओर आते समय अचानक तेज रफ्तार में ट्रक से उनकी बाइक को टकराई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने रघुनाथ गुर्जर को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।

17 Aug 2025 10:50 am

