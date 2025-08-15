Patwari Recruitment Exam: इन 6 गलतियों से बचें, वरना परीक्षा से रह जाएंगे वंचित… जानें

Patwari Recruitment Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से 17 अगस्त को दो पारियों में 1030 केन्द्रों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में 6.76 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की यह बड़ी परीक्षा होगी, जो एक ही दिन में पूरी करवाई जाएगी।
राज्य के 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पहली पाली में 33,8060 और दूसरी पारी में 33,79,49 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में 176 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा।
-पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी भूले नहीं, कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे।
-परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को तीन स्तर की जांच से गुजरना होगा।
-अगर कोई अभ्यर्थी संदिग्ध मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की विशेष जांच करवाई जाएगी।
-अगर किसी अभ्यर्थी ने ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ और छुपाया। उसे एंट्री नहीं दी जाएगी।
-अभ्यर्थियों के कपड़ों में लगे जिप और बटन लगे होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
-अगर कोई अभ्यर्थी मेटल की कोई वस्तु पहनकर परीक्षा देने पहुंचेगा। मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान कपड़े खोलकर जांच करवाई जाएगी। मेटल की संदिग्ध वस्तु के साथ उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी।