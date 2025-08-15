Patwari Recruitment Exam: इन 6 गलतियों से बचें, वरना परीक्षा से रह जाएंगे वंचित… जानें

Patwari Recruitment Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से 17 अगस्त को दो पारियों में 1030 केन्द्रों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में 6.76 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की यह बड़ी परीक्षा होगी, जो एक ही दिन में पूरी करवाई जाएगी।