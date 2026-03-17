Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस का बड़ा दांव, बदल डाली ये टीम- नए नेताओं को कमान, देखें सूची 

राजस्थान में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार देर रात अलवर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर और जोधपुर जिलों के विभिन्न शहरों के लिए नए नगर अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां पिछले चुनावों में प्रदर्शन कमजोर रहा था या जहां नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।