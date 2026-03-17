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Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस का बड़ा दांव, बदल डाली ये टीम- नए नेताओं को कमान, देखें सूची 

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए 5 महत्वपूर्ण जिलों में 13 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Mar 17, 2026

राजस्थान में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार देर रात अलवर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर और जोधपुर जिलों के विभिन्न शहरों के लिए नए नगर अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां पिछले चुनावों में प्रदर्शन कमजोर रहा था या जहां नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।

इन 5 जिलों में हुई नई नियुक्तियां

डोटासरा द्वारा जारी सूची में राज्य के प्रमुख राजनीतिक गढ़ों को कवर किया गया है:

  • अलवर: यहाँ संगठन को और अधिक आक्रामक बनाने के लिए अनुभवी चेहरों को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
  • भीलवाड़ा: भीलवाड़ा शहर और आसपास के निकायों के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं।
  • जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र और मारवाड़ की राजनीति के केंद्र जोधपुर में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की गई है।
  • डीडवाना-कुचामन और ब्यावर: ये नवगठित जिलों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहाँ कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

पंचायत चुनाव 2026: कांग्रेस की 'जमीनी' तैयारी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने की हलचल तेज है।

  • रणनीति: इन नगर अध्यक्षों की नियुक्ति का सीधा संबंध पंचायत और निकाय चुनावों की माइक्रो-प्लानिंग से है। नगर अध्यक्ष न केवल शहरी वोट बैंक को संभालेंगे, बल्कि आसपास की ग्राम पंचायतों में पार्टी के प्रचार और उम्मीदवार चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  • दो बच्चों का कानून: राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 'दो बच्चों की बाध्यता' को समाप्त करने के बाद अब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में डोटासरा की यह नई टीम योग्य और जिताऊ चेहरों की स्क्रीनिंग में मदद करेगी।

जानें किसे कहां से बनाया नगर अध्यक्ष?

राजस्थान कांग्रेस: नवनियुक्त नगर अध्यक्षों की सूची

क्र.सं.जिलानगर कांग्रेस कमेटीनगर अध्यक्ष का नाम
1अजमेर ग्रामीणनसीराबादश्री योगेश परिहार
2अलवरनौगांवश्री गुलशन
3अलवरगोविंदगढ़श्री सुनील कुमार मिश्रा
4अलवररामगढ़श्री दया किशन सैनी
5अलवरबड़ौदा मेवश्री गौरी शंकर
6अलवरबहादुरपुरश्री धीरज शर्मा
7अलवरमालाखेड़ाश्री लालाराम सैनी
8भीलवाड़ा ग्रामीणबनेड़ाश्री भंवर लाल रेगर
9भीलवाड़ा ग्रामीणरायलाश्री अनिल कोगटा
10भीलवाड़ा ग्रामीणशाहपुराश्री रमेश सैन
11डीडवाना-कुचामनकुचामन सिटीश्री सुतेन्द्र सारस्वत
12जोधपुर ग्रामीणबिलाड़ाश्री गिरधारी लाल परिहार
13जोधपुर ग्रामीणबालेसर सत्ताश्री संतोष सांखला

संगठन में 'युवा और अनुभव' का मेल

पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे केवल उन नेताओं को आगे ला रहे हैं जो धरातल पर सक्रिय हैं। इन 13 नियुक्तियों में स्थानीय विधायकों और जिलाध्यक्षों की राय को भी तवज्जो दी गई है ताकि चुनाव के समय पार्टी में कोई 'अंतर्कलह' न हो। कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी के 'एक राज्य, एक चुनाव' के नैरेटिव के खिलाफ अपनी जमीनी पकड़ साबित करना है।

डोटासरा का आक्रामक रुख

हाल के दिनों में गोविंद सिंह डोटासरा ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा है। नगर अध्यक्षों की नियुक्ति के समय उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की 'विफलताओं' को घर-घर तक पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव ही तय करेंगे कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी।

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Updated on:

17 Mar 2026 01:37 pm

Published on:

17 Mar 2026 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस का बड़ा दांव, बदल डाली ये टीम- नए नेताओं को कमान, देखें सूची 

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