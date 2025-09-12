Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: ‘पिछली सरकार में हुई थी फोन टैपिंग’, मंत्री सुमित गोदारास का तंज; बोले- बेवजह का मुद्दा बनाया गया

Rajasthan News: मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार द्वारा विकसित राजस्थान के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 12, 2025

Rajasthan News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार द्वारा विकसित राजस्थान के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 21 महीनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के कार्यों से विकसित राजस्थान के विजन को मजबूती मिली है।

उन्होंने कहा कि सरकार के शानदार काम को देखकर विपक्ष निरूत्तर हो चुका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं था, इसलिए सत्र नहीं चलने दिया। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद ही सदन में नहीं आते हैं।

पिछली सरकार में हुई थी रिकॉर्डिंग

मंत्री गोदारा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलते हैं कि निजता का हनन हो रहा है, जबकि निजता का हनन तो कांग्रेस सरकार में होता है। उन्होंने कहा कि जब जूली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उस वक्त सरकार पर आरोप लगे कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा फोन की रिकॉर्डिंग कराई गई।

उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि तब के एसीएस होम ने मना किया तो उनको हटाकर दूसरे व्यक्ति को एसीएस होम की जिम्मेदारी दी गई तथा इनाम के तौर पर उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया। पिछली सरकार के समय विधानसभा में यूट्यूब प्रसारण शुरू हुआ तो हमने भी तारीफ की। इस बार विधानसभा में कैमरे लगे हैं तो सबके लिए लगे हैं।

इस सरकार में सब पारदर्शिता

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि भजनलाल जी की सरकार में सब पारदर्शिता से होता है। जनता समझ चुकी है कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेवजह का मुद्दा बनाया। अगली बार जब विधानसभा सत्र चले तो विपक्ष के सदस्य विषय लेकर आएं और विकसित राजस्थान में हमारे सहयोगी बनें।

Published on:

12 Sept 2025 05:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ‘पिछली सरकार में हुई थी फोन टैपिंग’, मंत्री सुमित गोदारास का तंज; बोले- बेवजह का मुद्दा बनाया गया

