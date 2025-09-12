Rajasthan Politics: सांसद मन्नालाल रावत को युवा कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे, मंच पर भी हुई नोकझोंक

युवा कांग्रेस नेता रवि भावा ने सांसद मन्नालाल रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास स्वयं की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन कर उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। भावा ने कहा कि खेरवाड़ा की जनता पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए के अधूरे कार्यों से परेशान है। यह राजमार्ग क्षेत्र के विकास और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सांसद ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया।