Heavy Rain: जयपुर में ढाई घंटे में 3 इंच बारिश, 2 घंटे तक लगा जाम, ओवरफ्लो हुए नाले, देखें तस्वीरें

इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद से शाम 6:30 बजे आने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से पहुंची। लखनऊ से शाम 7:25 बजे आने वाली फ्लाइट आधा घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। इधर, जयपुर से रवाना होने वाली फ्लाइट्स में भी देरी देखी गई। एयर इंडिया की दोपहर 12:45 बजे पुणे जाने वाली फ्लाइट चार घंटे की देरी से रवाना हुई। इंडिगो एयरलाइंस की शाम 6:45 बजे बेंगलूरु और शाम 8:40 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स एक घंटे की देरी से रवाना हुईं। एयर इंडिया की शाम 6:35 बजे और 6:55 बजे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से रवाना हुई। शाम 5:30 बजे उदयपुर जाने वाली फ्लाइट डेढ़ घंटे की देरी से रवाना हुई।