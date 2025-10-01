Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain: जयपुर में ढाई घंटे में 3 इंच बारिश, 2 घंटे तक लगा जाम, ओवरफ्लो हुए नाले, देखें तस्वीरें

बारिश ने शहर की वास्तविक तैयारियों की पोल खोल दी और यह साबित कर दिया कि जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम की हालत हर बार मौसम के सामने कितनी नाजुक रहती है।

3 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 01, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Jaipur Rain: मंगलवार को पोस्ट मानसून की बारिश ने शहर को ऐसा भीगा दिया कि ऐसा लग रहा था मानो ड्रेनेज सिस्टम भी छुट्टी पर चला गया हो। ढाई घंटे की झमाझम बारिश ने शहर की सड़कें तालाब में बदल दीं और वाहन चालक दो घंटे तक जाम में फंसे रहे। लोगों को घर पहुंचने के लिए पानी और जाम, दोनों को पार करना पड़ा। बारिश ने शहर की वास्तविक तैयारियों की पोल खोल दी और यह साबित कर दिया कि जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम की हालत हर बार मौसम के सामने कितनी नाजुक रहती है।

फोटो: पत्रिका

बारिश ने बदला फ्लाइट्स का शेड्यूल

बारिश के कारण मंगलवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाली करीब एक दर्जन फ्लाइट्स का शेड्यूल प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत पुणे और दिल्ली जाने-आने वाले यात्रियों को हुई।

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, स्पाइसजेट एयरलाइंस की रात 9:50 बजे जयपुर आने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की शाम 4:40 बजे जयपुर आने वाली फ्लाइट साढ़े चार घंटे की देरी से पहुंची। इंडिगो एयरलाइंस की रात 8 बजे उदयपुर से आने वाली फ्लाइट दो घंटे की देरी से पहुंची। शाम 5:10 बजे चंडीगढ़ और शाम 5:55 बजे दिल्ली से आने वाली फ्लाइट डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची। एयर इंडिया की मुंबई से शाम 6 बजे आने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से पहुंची।

इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद से शाम 6:30 बजे आने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से पहुंची। लखनऊ से शाम 7:25 बजे आने वाली फ्लाइट आधा घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। इधर, जयपुर से रवाना होने वाली फ्लाइट्स में भी देरी देखी गई। एयर इंडिया की दोपहर 12:45 बजे पुणे जाने वाली फ्लाइट चार घंटे की देरी से रवाना हुई। इंडिगो एयरलाइंस की शाम 6:45 बजे बेंगलूरु और शाम 8:40 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स एक घंटे की देरी से रवाना हुईं। एयर इंडिया की शाम 6:35 बजे और 6:55 बजे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से रवाना हुई। शाम 5:30 बजे उदयपुर जाने वाली फ्लाइट डेढ़ घंटे की देरी से रवाना हुई।

सड़कों पर जलभराव और जाम

फोटो: पत्रिका

बारिश शाम चार बजे शुरू हुई और साढ़े छह बजे तक शहर में तीन इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान जेएनएल मार्ग, टोंक रोड, मालवीय नगर, दुर्गापुरा, एमआइ रोड, सोडाला, वैशाली नगर, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यातायात ठप हो गया। कार, बाइक और स्कूटर पानी में फंस गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

फंसते रहे वाहन

फोटो: पत्रिका

तेज बारिश ने जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। कई जगह पानी की निकासी के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं। नालों के ओवरफ्लो होने से हालात और भी बदतर हो गए। टोंक फाटक से बजाज नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन पानी में फंस गए और कुछ वाहन खराब हो गए। लोग वाहन धक्का देकर निकालते नजर आए। कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों में भी जलभराव हुआ, कई घरों में पानी घुस गया।

तापमान में गिरावट

बारिश के बाद शहर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बारिश के दौरान तापमान में 3.2 डिग्री की कमी आई। शाम सात बजे तक पारा 28 डिग्री तक गिर गया।

फोटो: पत्रिका

टूटी सड़क में धंसा ट्रक

केसर चौराहा मुहाना मंडी रोड पर सड़कें इस कदर टूटी हुई हैं कि मंगलवार को एक ट्रक का पहिया भी धंस गया। इसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और वाहन चालक परेशान हो गए। त्योहार आने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही, जिससे लोगों का धैर्य भी खत्म हो रहा है।

ये भी पढ़ें

धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 12:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain: जयपुर में ढाई घंटे में 3 इंच बारिश, 2 घंटे तक लगा जाम, ओवरफ्लो हुए नाले, देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : राजस्थान के 10 जिलों में 3 घंटे में बारिश का अनुमान, 20-25 KMPH गति से चलेगी हवा, मौसम विभाग का ताजा अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Latest Alert Today in 3 hours Rajasthan 10 districts Rain Forecast wind speed 20-25 KMPH
जयपुर

Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज, मिलेंगी राजनीतिक नियुक्तियां; इनको मिल सकता है मौका

CM Bhajanlal
जयपुर

Dussehra 2025: बारिश में ‘गल’ गया दशानन का दंभ, रोने लगे कारीगर, रोजी-रोटी पर संकट

Photo: Patrika
जयपुर

Amrit Bharat Express: 3 अक्टूबर से दौड़ेगी राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस, इन 12 स्टेशनों पर होगा ठहराव

जयपुर

राजस्थान सरकार ने विभागीय स्थानांतरण व पदस्थापन को लेकर जारी किया सर्कुलर, जानें क्या है इसमें?

Rajasthan Government has issued a Circular Regarding Departmental Transfer and Posting know what it is
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.