डांडिया की रात, जोश की बरसात, पत्रिका महारास डांडिया उत्सव-2025 का रंगीन आगाज, देखें तस्वीरें

Patrika Maharas Dandiya Utsav 2025: गुलाबी नगरी की वो रात, रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कदम ताल…। कहीं गुजराती सुरों की मिठास, कहीं बॉलीवुड बीट्स का जोश और हर लय पर खनकते डांडिया स्टिक्स…।
शनिवार की शाम एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का आगाज हुआ, तो जयपुराइट्स का जोश चरम पर नजर आया।
कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की महाआरती से हुई, जब दीपों की रोशनी और जय आज्ञा शक्ति के मंत्रोच्चार ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। आरती के बाद जैसे ही म्यूज़िक बीट्स तेज हुईं, हर कोई झूम उठा। मुख्य अतिथि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी डांडिया खनकाए।
विमल इलायची के सी एंड एफ तुलसी मखीजा, डीजीएम सुरेश भोला और सुपर स्टॉकिस्ट धीरज डगायच, केजीके रियलिटी के डायरेक्टर राजेश जैन, मदर डेयरी के डीजीएम (मार्केटिंग) शुमोन साह, मैनेजर (सेल्स) हरेन्द्र सिंह राठौड़ समेत कई मेहमान इस शाम के गवाह बने।
महोत्सव के टिकट रविवार सुबह 11 बजे से जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में भी मिलेंगे।
डांडिया उत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। उत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। मेडिकल पार्टनर एसडीएमएच है। साउंड एंड लाइट पार्टनर एसएलडी है। सिक्योरिटी पार्टनर स्पेन सिक्योरिटी है। वॉइस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।
शनिवार की शाम में कोमल और आदित्य को बेस्ट कपल अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया।
द कुलिश स्कूल के बच्चों और स्टाफ की परफॉर्मेंस आकर्षण का केंद बनी। वहीं युवाओं में 3डी थीम ड्रेस और डांडिया स्टिक्स का फैशन सबसे अलग दिखा।
