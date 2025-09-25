Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में पत्रिका महारास डांडिया की धूम, कहीं आप पिछड़ न जाएं, लोग परिवार सहित जा रहे टिकट लेने, पुरस्कारों की होगी बौछार

Patrika Maharas Dandiya Festival: राजधानी जयपुर में 27 और 28 सितंबर को पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईस्ट लॉन में आयोजित किया जाएगा। जयपुर में 8 लोकेशन पर टिकट मिल रहा है। बेस्ट कपल, बेस्ट फीमेल और बेस्ट मेल डांसर को पुरस्कार मिलेंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 25, 2025

Patrika Maharas Dandiya Festival
Patrika Maharas Dandiya Festival (Photo-AI &amp; Patrika)

Patrika Maharas Dandiya Festival: गुलाबी नगर में डांडिया के अनोखे रंग नजर आने लगे हैं। जयपुराइट्स डांडिया महोत्सव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कई लोग ड्रेस कस्टमाइज्ड करवा रहे हैं तो कई लोग डांडिया के स्टेप्स सीख रहे हैं।


राजस्थान पत्रिका की ओर से जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में 27 और 28 सितंबर को विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में आयोजित की जा रही है, जो गुरुवार को संपन्न होगी।


शहर में 8 सेंटर्स पर महोत्सव के टिकट मिल रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। टिकट को लेकर जयपुराइट्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीद रहे हैं। महोत्सव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।


महकेगा फूड कोर्ट


महोत्सव में प्रतिभागियों को बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट मेल डांसर समेत कई पुरस्कार दिए जांएगे। महोत्सव का फूड कोर्ट दो दिन तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों से महकेगा।


ये हैं स्पॉन्सर


महोत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।


इन आठ लोकेशन पर मिल रहे टिकट

झालाना : राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास

केसरगढ़ : जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग

टोंक रोड : शुभम टेलीकॉम, बी-49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के ऊपर

मालवीय नगर : नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेक्टर-9, पालिका बाजार

जवाहर नगर : एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी

वैशालीनगर : श्रीसाईं एडवर्टाइजिंग, शॉप नंबर-26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल

मानसरोवर : गोविंदम, 61/224225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर

सोड़ाला : मोहित एडवर्टाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर-1, न्यू सांगानेर रोड

ये भी पढ़ें

जयपुर में 27-28 सितंबर को धूम मचाएगा पत्रिका महारास डांडिया, देसी-विदेशी व्यंजनों से महकेगा फूड कोर्ट, 8 जगहों पर मिल रहे टिकट
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में पत्रिका महारास डांडिया की धूम, कहीं आप पिछड़ न जाएं, लोग परिवार सहित जा रहे टिकट लेने, पुरस्कारों की होगी बौछार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.