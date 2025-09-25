जयपुर में पत्रिका महारास डांडिया की धूम, कहीं आप पिछड़ न जाएं, लोग परिवार सहित जा रहे टिकट लेने, पुरस्कारों की होगी बौछार

Patrika Maharas Dandiya Festival: गुलाबी नगर में डांडिया के अनोखे रंग नजर आने लगे हैं। जयपुराइट्स डांडिया महोत्सव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कई लोग ड्रेस कस्टमाइज्ड करवा रहे हैं तो कई लोग डांडिया के स्टेप्स सीख रहे हैं।
राजस्थान पत्रिका की ओर से जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में 27 और 28 सितंबर को विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में आयोजित की जा रही है, जो गुरुवार को संपन्न होगी।
शहर में 8 सेंटर्स पर महोत्सव के टिकट मिल रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। टिकट को लेकर जयपुराइट्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीद रहे हैं। महोत्सव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।
महोत्सव में प्रतिभागियों को बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट मेल डांसर समेत कई पुरस्कार दिए जांएगे। महोत्सव का फूड कोर्ट दो दिन तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों से महकेगा।
महोत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।
झालाना : राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास
केसरगढ़ : जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग
टोंक रोड : शुभम टेलीकॉम, बी-49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के ऊपर
मालवीय नगर : नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेक्टर-9, पालिका बाजार
जवाहर नगर : एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी
वैशालीनगर : श्रीसाईं एडवर्टाइजिंग, शॉप नंबर-26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल
मानसरोवर : गोविंदम, 61/224225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर
सोड़ाला : मोहित एडवर्टाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर-1, न्यू सांगानेर रोड