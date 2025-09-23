जयपुर में 27-28 सितंबर को धूम मचाएगा पत्रिका महारास डांडिया, देसी-विदेशी व्यंजनों से महकेगा फूड कोर्ट, 8 जगहों पर मिल रहे टिकट

Rajasthan Patrika Maharas Dandiya Festival-2025: जयपुर: राजस्थान पत्रिका की ओर से जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में 27 और 28 सितंबर को विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव-2025 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की वर्कशॉप इन दिनों जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में आयोजित की जा रही है, जो 25 सितंबर तक चलेगी।