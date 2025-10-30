‘पाई स्कूल ओलंपिक्स’ 8 दिसंबर से, सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा आयोजन

जूनियर कैटेगिरी में कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स और सीनियर कैटेगिरी में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। इसमें जयपुर शहर और ग्रामीण में स्थित स्कूल के स्टूडेंट्स ही हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि खेलो इंडिया गेस के कारण अब ‘पाई स्कूल ओलंपिक्स’ के आयोजन की डेट में बदलाव कर दिया गया है।