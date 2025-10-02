अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजन में परोसा पिज्जा-पास्ता, कैसे मिलेगा मातारानी का आशीर्वाद,हलवा-चना ही सच्चा सम्मान

जयपुर.नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन का महत्व केवल एक धार्मिक रस्म तक सीमित नहीं है। इसमें बच्चियों को भोजन परोसा जाना भी परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। हलवा, पूड़ी और चना जैसे व्यंजन न केवल स्वाद में अलग होते हैं, बल्कि ये शरीर को ऊर्जा, पाचन तंत्र को ताकत और मन को मानसिक पवित्रता भी प्रदान करते हैं। लेकिन इस बार शहर के कुछ हाईप्रोफाइल परिवारों और संगठनों ने इस परंपरा को नजरअंदाज कर दिया। कन्याओं को फास्ट फूड जैसे पिज्जा, पास्ता, बर्गर और पेस्ट्री परोसे गए। कुछ जगहों पर तो यह ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि फास्ट फूड न केवल पोषणहीन होता है, बल्कि यह शरीर और मन को अशुद्ध कर सकता है।