PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी, किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

PM Kisan Yojana (Patrika File Photo)
जयपुर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवम्बर को पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर जारी करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाले कार्यक्रम में देश के 9 करोड़ कृषकों को 18 हजार करोड़ की राशि हस्तान्तरित की जाएगी।
दक ने बताया कि राज्य के 66.62 लाख किसानों को 1332.40 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रति किसान 2 हजार रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। जिलों में भी कार्यक्रम होंगे।
योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की राशि तीन समान किश्तों में दी जाती है। अब तक योजना की 20 किश्तें जारी हो चुकी हैं। जिनके जरिए 3.91 लाख करोड़ रुपए हस्तान्तरित किए गए हैं।
राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।
