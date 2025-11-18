PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी, किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

जयपुर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवम्बर को पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर जारी करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाले कार्यक्रम में देश के 9 करोड़ कृषकों को 18 हजार करोड़ की राशि हस्तान्तरित की जाएगी।