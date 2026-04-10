रिफाइनरी उद्घाटन के साथ LPG टैंकरों को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, पेट्रोल-डीजल के साथ इन प्रोडक्ट्स का होगा उत्पादन

उन्होंने हेलीपैड, वृक्षारोपण स्थल, सभा स्थल, सभा कक्ष एवं नियंत्रण कक्ष सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा, साफ-सफाई, बैठक व्यवस्था, पार्किंग एवं अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध और सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जोधपुर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह, सीआईडी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, बालोतरा एडीएम भुवनेश्वर, बाड़मेर एडीएम राजेंद्र सिंह चंदावत, रिफाइनरी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रीतम सिंह, जीएम एचआर श्रवण केसरकर, सीआईएसएफ कमांडेंट रवि कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।