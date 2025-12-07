हर महीने लग रहे 10 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर, 408 मेगावॉट क्षमता से अधिक के लगे रिकॉर्ड संयंत्र

प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम भी चुने गए हैं, जिनमें सालासर (चूरू), जेठाना (अजमेर) और डाबी (बूंदी) प्रमुख हैं। प्रत्येक ग्राम को एक-एक करोड़ रुपये सामुदायिक सौर गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना से भी सौर संयंत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब तक 1.9 लाख से अधिक उपभोक्ता इसमें अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन किया जा चुका है।