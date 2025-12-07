7 दिसंबर 2025,

जयपुर

हर महीने लग रहे 10 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर, 408 मेगावॉट क्षमता से अधिक के लगे रिकॉर्ड संयंत्र

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राजस्थान में 1,00,257 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावॉट है। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 33,922, अजमेर में 32,957 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र लगाए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 07, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, पत्रिका फाइल फोटो

Free Electricity Scheme:जयपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राजस्थान में 1,00,257 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावॉट है। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 33,922, अजमेर में 32,957 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हर महीने औसतन 10 हजार से अधिक नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। अब तक 86,307 उपभोक्ताओं को कुल 672 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को यह लाभ मिला है।

राजस्थान 5वें स्थान पर

रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान अब देश में पांचवां अग्रणी राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल इसके आगे हैं। फरवरी 2024 में योजना की शुरुआत के समय सिर्फ 37 संयंत्र लगे थे, जबकि अब हर माह 10 हजार से अधिक नए संयंत्र जुड़ रहे हैं। इस वर्ष 77,254 नए संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

एक महीने में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में पोर्टल के शुभारम्भ के बाद एक माह में ही 2 लाख 7 हजार 804 उपभोक्ताओं ने स्वयं का रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अपनी सहमति दी है। उन्होंने अवगत कराया कि पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत राज्य में 1 लाख 2 हजार 555 रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं।

11 जिलों में चुने गए आदर्श ग्राम

प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम भी चुने गए हैं, जिनमें सालासर (चूरू), जेठाना (अजमेर) और डाबी (बूंदी) प्रमुख हैं। प्रत्येक ग्राम को एक-एक करोड़ रुपये सामुदायिक सौर गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री की 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना से भी सौर संयंत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब तक 1.9 लाख से अधिक उपभोक्ता इसमें अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन किया जा चुका है।

इस तरह करें आवेदन

उपभोक्ता को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या बिजली मित्र पोर्टल पर नियमानुसार पंजीकरण करना होगा। उपभोक्ता अन्य जानकारी डिस्कॉम से ले सकते हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि योजना का लाभ हासिल करने के लिए उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसमें पात्रता जांचने के लिए अपने के नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

07 Dec 2025 01:08 pm

जयपुर

