Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मुफ्त बिजली योजना : राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, हर महीने लग रहे 10 हजार से अधिक रूफटॉप सोलर

Rajasthan Free Electricity Scheme: पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में एक लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 13, 2025

solar pannel

छत पर लगे सोलर पैनल (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राज्य में 1,00,257 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावॉट है। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 33,922, अजमेर में 32,957 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हर महीने औसतन 10 हजार से अधिक नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। अब तक 86,307 उपभोक्ताओं को कुल 672 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को क्रमशः 29,585, 28,490 और 28,232 मामलों में यह लाभ मिला है।

पांचवे स्थान पर राजस्थान

रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान अब देश में पांचवां अग्रणी राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल इसके आगे हैं। फरवरी 2024 में योजना की शुरुआत के समय सिर्फ 37 संयंत्र लगे थे, जबकि अब हर माह 10 हजार से अधिक नए संयंत्र जुड़ रहे हैं। इस वर्ष 77,254 नए संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

उपभोक्ताओं का रुझान

राजस्थान डिस्कॉम्स ने स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं। उपभोक्ताओं से आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और सभी चार्जेज बिजली बिल के साथ जोड़े जा रहे हैं। इसी के चलते उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से बढ़ा है।

11 जिलों में चुने गए आदर्श ग्राम

प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम भी चुने गए हैं, जिनमें सालासर (चूरू), जेठाना (अजमेर) और डाबी (बूंदी) प्रमुख हैं। प्रत्येक ग्राम को एक-एक करोड़ रुपये सामुदायिक सौर गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना से भी सौर संयंत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब तक 1.9 लाख से अधिक उपभोक्ता इसमें अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, भजनलाल सरकार के इस आदेश से अध्यापकों में नाराजगी
जयपुर
Rajasthan Government teachers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मुफ्त बिजली योजना : राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, हर महीने लग रहे 10 हजार से अधिक रूफटॉप सोलर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक, तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

OPS Protest: राजस्थान में ओपीएस खत्म करने के विरोध में कार्मिकों का प्रदर्शन, 18 नवम्बर को जयपुर में देंगे धरना

जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में इस संभाग में कल चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जयपुर

Tribal Development: राजस्थान सरकार का बडा कदम, अब हर आदिवासी घर तक पहुंचेगी बिजली, 2.30 लाख कनेक्शन का बड़ा लक्ष्य

Rajasthan-Electricity
जयपुर

Free Electricity Scheme: राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, एक लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.