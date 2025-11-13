मुफ्त बिजली योजना : राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, हर महीने लग रहे 10 हजार से अधिक रूफटॉप सोलर

जयपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राज्य में 1,00,257 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावॉट है। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 33,922, अजमेर में 32,957 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हर महीने औसतन 10 हजार से अधिक नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं।