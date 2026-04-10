Crime: जयपुर के कॉन्सर्ट में दिल्ली-मुंबई से आते थे चोर, स्टाइलिश नए कपड़े पहनकर महंगे टिकट से लेते एंट्री, 2 गिरफ्तार

Rajasthan Crime: जयपुर शहर में आयोजित होने वाले बड़े कॉन्सर्ट और म्यूजिक इवेंट अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया ही नहीं रहे, बल्कि शातिर चोर गिरोहों के लिए आसान निशाना भी बनते जा रहे हैं। हाल ही पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो खास तौर पर कॉन्सर्ट में शामिल होकर महंगे मोबाइल और पर्स चोरी करने की वारदातों को अंजाम देता था।