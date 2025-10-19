पुलिस की हाई-टेक प्रदर्शनी 19 व 21 अक्टूबर को भी, AI ड्राइविंग-कालिका यूनिट की झलकियां मुख्य आकर्षण

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नवीन आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस प्रदर्शनी ने चल रही है। यह प्रदर्शनी लोगों को खासी पसंद आ रही है। इसको देखते हुए इसकी अब अवधि को बढ़ाया है।
13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस का उद्घाटित किया गया। यह प्रदर्शनी अब 19 व 21 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आने वाले आगंतुकों को कानून और पुलिसिंग के नए स्वरूप को इंटरैक्टिव तरीके से जानने का मौका मिल रहा है।
