Rajasthan Political: अंता उपचुनाव में बढ़ी हलचल, निर्दलीय नरेश मीणा को मिला अब इस पार्टी का समर्थन

Rajasthan Election: जयपुर। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुका है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस चुनावी रण में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने अंता से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
नरेश मीणा ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से समर्थन मांगा था। इसके जवाब में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की टीम ने सार्वजनिक रूप से नरेश मीणा के पक्ष में उतरने का फैसला किया। अब पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अंता क्षेत्र में प्रचार अभियान में सक्रिय नजर आएंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन से नरेश मीणा की स्थिति इस त्रिकोणीय मुकाबले में मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर भाजपा के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया भी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं।
अंता में चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। मतदाता हर उम्मीदवार की रणनीति और वादों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल फैक्टर उपचुनाव के समीकरणों को बदल पाएगा या पारंपरिक दलों का दबदबा बरकरार रहेगा। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं।
