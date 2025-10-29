Rajasthan Political: अंता उपचुनाव में बढ़ी हलचल, निर्दलीय नरेश मीणा को मिला अब इस पार्टी का समर्थन

Rajasthan Election: जयपुर। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुका है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस चुनावी रण में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने अंता से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।