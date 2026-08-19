बलवंत सिंह चुने गए एलआइसी अभिकर्ता यूनियन अध्यक्ष

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
श्चड्डह्लह्म्द्बद्मड्ड.ष्शद्व
टोंक. एलआइसी अभिकर्ता यूनियन (लियाफी) के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में बलवंत सिंह को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चुनाव में सैकड़ों अभिकर्ताओं ने भाग लिया। जयपुर मंडल से पदाधिकारी लखन सिंह एवं मनीष रतन चौधरी भी मौजूद रहे। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बलवंत सिंह ने अपनी टीम में हेमराज मीणा को सचिव, बालकृष्ण नामा को कोषाध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मधुकर को उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि अभिकर्ताओं के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अभिकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग