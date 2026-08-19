निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले जयपुर को सौगात, CM भजनलाल ने किया 871 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

जयपुर। राजस्थान में निकाय चुनाव की आहट के बीच राजधानी जयपुर को विकास की बड़ी सौगात मिली है। आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर में 871 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 465 करोड़ रुपए से अधिक के सीवरेज कार्य, 81 करोड़ रुपए के ट्रैफिक सुधार कार्य और जेडीए के करीब 325 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस पैकेज का हिस्सा हैं। इनके साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में नए उपकरण और भवन, नए अंडरब्रिज, यू-टर्न, सब-वे और 507 किलोमीटर से अधिक सीवर लाइन बिछाने के काम भी शामिल हैं।