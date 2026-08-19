कलक्टर ने हरी झंडी दिखाकर वैन को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया

वेलूर. जिले में नशामुक्त तमिलनाडु अभियान को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वैन रवाना की गई। कलक्टर पीएस लीला एलेक्स ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया। इस वैन के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी आमजन को नशे के दुष्परिणामों और उससे बचाव के उपायों की जानकारी देंगे। मौके पर कलक्ट्रेट के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से नशामुक्ति की शपथ भी ली।

इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी मरुधु सुरेश, जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजया, सहायक आयुक्त (आबकारी) गुणशेखरन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी विजय चंद्रन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इ