प्रदीप मिश्रा बोले, बखान क्या करू मैं राखो के ढे़र का, चपटी भभूत में हैं खजाना कुबेर का; आखिरी दिन की कथा का समय बदला

प्रदीप मिश्रा ने बताया कि कथा का पांचवां दिन पूरा हो चुका है और बुधवार को महाशिवरात्रि का विशेष प्रसंग सुनाया जाएगा। वहीं गुरुवार को कथा का समापन होगा। अंतिम दिन कथा के समय में बदलाव किया गया है और यह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। कथा में विधायक बालमुकुन्दाचार्य भी पहुंचे और उन्होंने भी आयोजन में भाग लिया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंडाल में लगातार भीड़ बनी हुई है।