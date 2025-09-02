शिक्षक दिवस पर लॉन्च होगा ORF कार्यक्रम, 12 हफ्तों तक स्कूलों में चलेगा ‘प्रखर राजस्थान अभियान 2.0’

Prakhar Rajasthan Abhiyan 2.0: आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यभर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी संदर्भ में तैयारियों की समीक्षा के लिए डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा सचिव ने की जिसमें कई अहम शैक्षिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।