शिक्षक दिवस पर लॉन्च होगा ORF कार्यक्रम, 12 हफ्तों तक स्कूलों में चलेगा ‘प्रखर राजस्थान अभियान 2.0’

Prakhar Rajasthan Abhiyan 2.0: आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यभर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी संदर्भ में तैयारियों की समीक्षा के लिए डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा सचिव ने की जिसमें कई अहम शैक्षिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
बैठक का मुख्य फोकस प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 और ओआरएफ (ओरल रीडिंग फ्लुएंसी) कार्यक्रम पर रहा जो 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा सचिव ने अधिकारियों को ORF कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
यह अभियान 5 सितंबर से शुरू होकर अगले 12 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक सप्ताह के तय दिनों पर पहले दो पीरियड केवल रीडिंग गतिविधियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अंतर्गत कमजोर रीडिंग स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि ORF कार्यक्रम के साथ-साथ 8 सितंबर को राज्यभर में मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की जाएगी ताकि अभिभावकों को भी इस रीडिंग मिशन से जोड़ा जा सके।
साथ ही शाला संबल कार्यक्रम और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी एजेंडे में शामिल किया गया जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। क्लस्टर स्तर पर होने वाली आमुखीकरण कार्यशालाएं शिक्षकों को इस अभियान के लिए बेहतर रूप से तैयार करेंगी।