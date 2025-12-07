प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को; घर में उतरेगा निवेश, एक लाख करोड़ के MOU आएंगे धरातल पर

कार्यक्रम जेईसीसी, जयपुर में आयोजित होगा और अब तक लगभग 8,700 प्रतिभागी पंजीकरण करा चुके हैं। उद्योग विभाग के अनुसार कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री तथा दो राज्यों के राज्यपाल शामिल होंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया

और सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर के आगमन की पुष्टि हो चुकी है। इनके अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी समारोह में भाग लेंगे।