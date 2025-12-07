प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को; घर में उतरेगा निवेश, एक लाख करोड़ के MOU आएंगे धरातल पर

जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को, पत्रिका फोटो
Pravasi Rajasthani Diwas: जयपुर। राजस्थान सरकार आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग (आधिकारिक शुरुआत) करने जा रही है। इनमें अधिकांश प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए एमओयू है। इस चरण के बाद राज्य में अब तक हुए कुल एमओयू में से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरने लगेगा।
गौरतलब है कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान राज्य सरकार को कुल 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। इन प्रस्तावों को उद्योगवार वर्गीकृत करते हुए एक विशेष बुकलेट तैयार की जा रही है, जिसका विमोचन भी इसी कार्यक्रम में होगा। प्रवासी राजस्थानियों को यह बुकलेट कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
तैयारियों की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उन्होंने मुख्य समारोह स्थल, सेक्टोरल सत्रों के लिए निर्धारित हॉल तथा राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए बनाई जा रही प्रगति पथ' प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित कार्य 48 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण दल में एसीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग एवं निवेश संवर्धन ब्यूरो के आयुक्त सुरेश कुमार ओला, राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा, जयपुर विकास आयुक्त आनंदी, तथा रीको की एमडी शिवांगी स्वर्णकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए पर्यटन संबंधी व्यवस्थाएं के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और वन विभाग ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
कार्यक्रम जेईसीसी, जयपुर में आयोजित होगा और अब तक लगभग 8,700 प्रतिभागी पंजीकरण करा चुके हैं। उद्योग विभाग के अनुसार कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री तथा दो राज्यों के राज्यपाल शामिल होंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया
और सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर के आगमन की पुष्टि हो चुकी है। इनके अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी समारोह में भाग लेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग