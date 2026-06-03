Pre-Monsoon Rain Alert: राजस्थान के 7 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, IMD ने मानसून एंट्री पर भी दिया अपडेट

इधर राजस्थान में पिछले चार-पांच दिन चले आंधी और बारिश के दौर के बीच मंगलवार को नौतपा खत्म हो गया है। मौसम केन्द्र ने अब आगामी एक सप्ताह तक आंधी-बारिश जारी रहने और इसके बाद गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार मानसून के केरल पहुंचने का तय दिन 1 जून को रहता है लेकिन इस बार पश्चिमी हवाएं कमजोर होने के कारण मानसून तय समय पर केरल नहीं पहुंचा। मंगलवार को मानसून की उत्तरी सीमा केरल के नजदीक दिखाई दी है। परिस्थितियां अनुकूल हैं, जिससे अगले 2-3 दिनों में अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिमी हवाएं अनुकूल रही तो मानसून 30 जून तक पूरे देश को कवर कर लेगा।