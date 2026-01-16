Droupadi Murmu : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज आएंगी जयपुर, इस कार्यक्रम लेंगी हिस्सा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का यह दौरा संक्षिप्त पर बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर 1.40 बजे जयपुर पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से वे सीधे नींदड़ में रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगी और कथा में शिरकत करेंगी। शाम करीब 5 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का जयपुर से वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।