Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे मुसाफिर, सुरक्षा का मुद्दा या दबाव बनाने की रणनीति

राजस्थान में निजी स्लीपर बस संचालकों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। वजह बताई जा रही है,सुरक्षा के नाम पर की जा रही कार्रवाई। हड़ताल से निजी बसों में रोजाना सफर करने करने वाले करीब 3 लाख यात्री प्रभावित होंगे।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 01, 2025

निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से 3 लाख यात्री प्रभावित, पत्रिका फोटो

जयपुर.राजस्थान में निजी स्लीपर बस संचालकों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। वजह बताई जा रही है, सुरक्षा के नाम पर की जा रही कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर जनता की मजबूरी को हथियार बनाकर दबाव बनाने की रणनीति ? निजी बसों की हड़ताल से रोजाना सफर करने करने वाले करीब 3 लाख यात्री प्रभावित होंगे।

जैसलमेर और मनोहरपुर में हुए हादसों के बाद परिवहन विभाग ने अवैध बस संचालन और खतरनाक बॉडी डिजाइन पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके विरोध में अखिल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। नतीजा यह रहा कि प्रदेशभर में हजारों स्लीपर बसों के पहिए थम गए। हड़ताल ऐसे समय पर की गई है जब देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे पर हजारों लोग शादी-ब्याह में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे है।

स्टेट कैरिज ऑपरेटर साथ में नहीं

स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर संगठन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके संगठन की ओर से हड़ताल को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है और न ही उन्होंने इसका समर्थन किया है। यानी सभी ऑपरेटर इस हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

देर रात तक चला संचालन

बीती देर रात तक जयपुर से दिल्ली, आगरा, हाथरस और लखनऊ के लिए स्लीपर बसों का संचालन जारी रहा। पत्रिका संवाददाता ने ट्रांसपोर्ट नगर सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर जाकर देखा तो बसें सामान्य रूप से चल रही थीं। एक बस ऑपरेटर ने बताया कि हड़ताल की स्थिति शनिवार को स्पष्ट होगी।

सावों पर बसों की बुकिंग पर संशय

निजी बस संचालकों की हड़ताल का सीधा असर रविवार से शुरू होने वाले सावों पर भी पड़ना तय है। सावों के लिए कई लोगों ने बीते कई महीने पहले ही बसों की बुकिंग करा रखी है लेकिन अब निजी बस संचालकों की हड़ताल आज से शुरू होने व बसों का संचालन ठप होने पर लोगों को सावे पर बस मिलेगी या नहीं फिलहाल इस पर भी संशय खड़ा हो गया है।

पत्रिका व्यू: कब तक चलेगा दबाव का यह खेल ?

इस पूरे घटनाक्रम में सांठगांठ की बू साफ महसूस होती है। आम धारणा है कि कई बसे नेताओं की शह पर चलती है और कुछ में तो उनकी साझेदारी भी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग इन पर कार्रवाई करने की स्थिति में है? हडताल के ऐलान के बाद भी सरकारी बस सेवा की ओर से भी कोई वैकल्पिक योजना सामने नहीं आई है। यदि विभाग को यात्रियों की फिक्र होती तो पहले ही दिन यह घोषणा कर दी जाती कि हड़ताल पर रहने वाली बसों के परमिट निरस्त किए जाएंगे। वहीं, बस संचालकों को भी समझना होगा कि सुरक्षा के नाम पर ब्लैकमेलिंग न केवल जनता के साथ अन्याय है, बल्कि यह उनकी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है।

लंबी दूरी के रूटों पर बढ़ेगी परेशानी

निजी स्लीपर बसो की हड़ताल का सीधा असर लंबी दूरी के महत्वपूर्ण रूटों पर पड़ा है। जिसमें जैसलमेर से चलने वाली बसों का संचालन पूरी तरह ठप है। इसके अलावा, जोधपुर, बाड़मेर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, बीकानेर और इंदौर जैसे शहरों की ओर जाने वाली बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 07:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे मुसाफिर, सुरक्षा का मुद्दा या दबाव बनाने की रणनीति

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म रथी : रथ माया

ओपिनियन

91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

Rajasthan 9 MLAs wrote a letter to CM Bhajanlal made this demand know what is matter
जयपुर

खुशखबरी: इन सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने पर आया अपडेट, जयपुर-जोधपुर में मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जयपुर

राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा: जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में, मदरसे में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध

Rajasthan Terrorist network exposed
जयपुर

Rajasthan: ये दवा तो नकली है… राजस्थान में लाखों की खेप बाजार में बिकने के बाद चला पता, अब कंपनी पर एक्शन की तैयारी

fake-medicine
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.