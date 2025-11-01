राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे मुसाफिर, सुरक्षा का मुद्दा या दबाव बनाने की रणनीति

इस पूरे घटनाक्रम में सांठगांठ की बू साफ महसूस होती है। आम धारणा है कि कई बसे नेताओं की शह पर चलती है और कुछ में तो उनकी साझेदारी भी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग इन पर कार्रवाई करने की स्थिति में है? हडताल के ऐलान के बाद भी सरकारी बस सेवा की ओर से भी कोई वैकल्पिक योजना सामने नहीं आई है। यदि विभाग को यात्रियों की फिक्र होती तो पहले ही दिन यह घोषणा कर दी जाती कि हड़ताल पर रहने वाली बसों के परमिट निरस्त किए जाएंगे। वहीं, बस संचालकों को भी समझना होगा कि सुरक्षा के नाम पर ब्लैकमेलिंग न केवल जनता के साथ अन्याय है, बल्कि यह उनकी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है।