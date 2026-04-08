Jaipur News : शिक्षा के नाम पर ‘महाठगी’! बच्चों की फीस लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक फरार, अभिभावकों का हंगामा 

राजधानी जयपुर के श्याम नगर जनपथ पर सालों से संचालित 'ट्री हाउस हाई स्कूल' के अचानक बंद होने से हड़कंप मच गया है। स्कूल संचालक राजेश भाटिया और बिल्डिंग मालिक विनय चौरडिया के बीच चल रहे विवाद की गाज मासूम बच्चों पर गिरी है। अभिभावकों का आरोप है कि संचालक ने बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद कर दिया और फरार हो गया। इस घटना से उन माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई है जिन्होंने हाल ही में हजारों रुपये फीस और किताबों पर खर्च किए थे।