Jaipur Hotel Viral Video: पर्दा लगाना भूले तो वायरल हो गया था 5 स्टार होटल में कपल का ये वीडियो, आप भी इन 7 बातों का रखें ध्यान

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे। क्या ये कपल का दोष था कि उसने पर्दा नहीं लगाया, या फिर होटल प्रशासन की गलती थी कि उसने कमरे में प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा? या फिर वे लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने बिना इजाजत किसी की निजी जिंदगी को रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया?