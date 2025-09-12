राजस्थान में BJP विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, कांग्रेस ने क्यों जताई कड़ी आपत्ति? जानें पूरा माजरा

जब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष इसे सदन के सामने रखते हैं। सदन की सहमति मिलने पर यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। यह समिति मामले की गहन जांच करती है और अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित सदस्य पर कोई कार्रवाई तय की जाती है। कार्रवाई में माफी मांगने से लेकर निलंबन तक के कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि, गोपाल शर्मा के मामले में अगले पांच महीनों तक कोई बड़ा संकट नजर नहीं आता, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है।