11 राज्यों के गरीबों को फ्री कानूनी मदद देगा प्रोजेक्ट सक्षम 4.0, जस्टिस मित्र ओरिएंटेशन आयोजित

विधि विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नमिता वशिष्ठ ने बताया कि प्रोजेक्ट सक्षम 4.0 के तहत राजस्थान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित कुल 11 राज्यों में गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ओरिएंटेशन के दौरान छात्रों को प्रोजेक्ट के 'एक्जीक्यूशन स्ट्रक्चर' के बारे में विस्तार से समझाया गया कि कैसे वे अपने स्थानीय समुदायों में जाकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं।