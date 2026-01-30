UGC Protest: यूजीसी बिल रॉलेट एक्ट जैसा; अपील- दलील और वकील का नहीं प्रावधान, जयपुर में एक फरवरी को बड़े आंदोलन का एलान

राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे दिया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देशभर में हर गली-मोहल्ले में जाकर हर संगठन को साथ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि एससी-एसटी एक्ट में बड़ी संख्या में मुकदमे गलत साबित हुए हैं। ऐसे में जिन पर गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी सुध लेने वाला कौन है।