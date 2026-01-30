वाह, न्याय हो तो ऐसा…5 जनवरी को वारदात, 27 को अरेस्ट, 29 को कोर्ट में पेश, 7 लोगों के बयान और शाम 5.30 बजे सजा

कोटपुतली-बहरोड़ : राजस्थान के न्यायिक इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। कोटपुतली-बहरोड़ जिले के पावटा स्थित एक अदालत ने वह कर दिखाया जो आमतौर पर मुमकिन नहीं माना जाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. अजय कुमार बिश्नोई ने चोरी के एक मामले में आरोप पत्र (Charge Sheet) पेश होने के मात्र एक ही दिन के भीतर पूरा ट्रायल खत्म कर अपराधियों को सजा सुना दी। यह राजस्थान का संभवतः पहला ऐसा मामला है जहाँ चार्जशीट फाइल होने, गवाही होने और सजा सुनाने की पूरी प्रक्रिया महज 24 घंटे में संपन्न कर ली गई।