Public Transport: हीरापुरा बस स्टैंड से आज शुरू हुआ संचालन, अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए 209 बसें दौड़ेंगी

Bus Terminal: शहर को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, सिंधी कैंप का दबाव होगा कम, सुविधाओं की कमी अब भी चुनौती, वर्ल्ड क्लास टर्मिनल का सपना अधूरा।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 16, 2026

HIRAPURA Bus Stand: जयपुर. शहर के यातायात दबाव को कम करने और इंटरसिटी बस संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हीरापुरा बस स्टैंड से शुक्रवार से अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए बसों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में अजमेर रूट पर राजस्थान रोडवेज की 133 बसें और खाटूश्यामजी रूट पर 76 निजी बसें संचालित होंगी। यात्रियों को शुक्रवार सुबह 7 बजे से बस सेवा उपलब्ध होगी।
बस संचालन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए परिवहन सचिव शुचि त्यागी और रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। प्रत्येक बस से अड्डा शुल्क के रूप में 50 रुपए और पार्किंग शुल्क 200 रुपए प्रति घंटे तय किया गया है।

सुरक्षा के लिए 30 होमगार्ड की तैनाती

जेडीए द्वारा बस स्टैंड पर सड़क, प्लेटफॉर्म, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। सुरक्षा के लिए 30 होमगार्ड की तैनाती की गई है, वहीं संचालन के लिए रोडवेज के लगभग डेढ़ दर्जन अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में अन्य रूटों की बसें भी चरणबद्ध तरीके से यहां शिफ्ट की जाएंगी।

पहले भी कई बार की बस संचालन की घोषणा

उल्लेखनीय है कि हीरापुरा बस स्टैंड से बस संचालन की घोषणा पहले भी कई बार की जा चुकी थी। 2 अक्टूबर 2023, 15 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2025 को बसें शुरू करने की तारीख तय हुई, लेकिन विभिन्न कारणों से संचालन शुरू नहीं हो सका। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने कार्यभार संभालने के महज डेढ़ माह में ही 16 जनवरी से बस संचालन शुरू कराने का लक्ष्य तय किया, जो अब साकार हुआ है।

अभी भी कई सुविधाओं की कमी

हालांकि, यात्रियों को अभी भी कई सुविधाओं की कमी खल रही है। जिस बस टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना थी, वहां होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, टैक्सी स्टैंड और एसी वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं अब तक विकसित नहीं हो पाई हैं। जेडीए ने करीब 11 वर्ष पहले हीरापुरा क्षेत्र में 54,270 वर्गमीटर भूमि आवंटित की थी, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसके चलते यह बस स्टैंड फिलहाल सिंधी कैंप जैसी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है।

🚌 बस संचालन का विवरण

क्रमांकविवरणजानकारी
1अजमेर रूटरोडवेज की 133 बसें
2खाटूश्यामजी रूट76 निजी बसें
3संचालन समयसुबह 7 बजे से
4अड्डा शुल्क₹50 प्रति बस
5पार्किंग शुल्क₹200 प्रति घंटा

🚓 सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्था

क्रमांकव्यवस्थाविवरण
1सुरक्षा बल30 होमगार्ड तैनात
2स्टाफ व्यवस्थारोडवेज के लगभग 18 अधिकारी-कर्मचारी
3मूलभूत सुविधाएंसड़क, लाइटिंग, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था
4भविष्य योजनाअन्य रूट जोड़ने की योजना

खबर शेयर करें:

Updated on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Public Transport: हीरापुरा बस स्टैंड से आज शुरू हुआ संचालन, अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए 209 बसें दौड़ेंगी

