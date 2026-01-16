Public Transport: हीरापुरा बस स्टैंड से आज शुरू हुआ संचालन, अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए 209 बसें दौड़ेंगी

HIRAPURA Bus Stand: जयपुर. शहर के यातायात दबाव को कम करने और इंटरसिटी बस संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हीरापुरा बस स्टैंड से शुक्रवार से अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए बसों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में अजमेर रूट पर राजस्थान रोडवेज की 133 बसें और खाटूश्यामजी रूट पर 76 निजी बसें संचालित होंगी। यात्रियों को शुक्रवार सुबह 7 बजे से बस सेवा उपलब्ध होगी।

बस संचालन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए परिवहन सचिव शुचि त्यागी और रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। प्रत्येक बस से अड्डा शुल्क के रूप में 50 रुपए और पार्किंग शुल्क 200 रुपए प्रति घंटे तय किया गया है।