Public Transport: हीरापुरा बस स्टैंड से आज शुरू हुआ संचालन, अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए 209 बसें दौड़ेंगी

HIRAPURA Bus Stand: जयपुर. शहर के यातायात दबाव को कम करने और इंटरसिटी बस संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हीरापुरा बस स्टैंड से शुक्रवार से अजमेर और खाटूश्यामजी के लिए बसों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में अजमेर रूट पर राजस्थान रोडवेज की 133 बसें और खाटूश्यामजी रूट पर 76 निजी बसें संचालित होंगी। यात्रियों को शुक्रवार सुबह 7 बजे से बस सेवा उपलब्ध होगी।
बस संचालन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए परिवहन सचिव शुचि त्यागी और रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। प्रत्येक बस से अड्डा शुल्क के रूप में 50 रुपए और पार्किंग शुल्क 200 रुपए प्रति घंटे तय किया गया है।
जेडीए द्वारा बस स्टैंड पर सड़क, प्लेटफॉर्म, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। सुरक्षा के लिए 30 होमगार्ड की तैनाती की गई है, वहीं संचालन के लिए रोडवेज के लगभग डेढ़ दर्जन अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में अन्य रूटों की बसें भी चरणबद्ध तरीके से यहां शिफ्ट की जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि हीरापुरा बस स्टैंड से बस संचालन की घोषणा पहले भी कई बार की जा चुकी थी। 2 अक्टूबर 2023, 15 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2025 को बसें शुरू करने की तारीख तय हुई, लेकिन विभिन्न कारणों से संचालन शुरू नहीं हो सका। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने कार्यभार संभालने के महज डेढ़ माह में ही 16 जनवरी से बस संचालन शुरू कराने का लक्ष्य तय किया, जो अब साकार हुआ है।
हालांकि, यात्रियों को अभी भी कई सुविधाओं की कमी खल रही है। जिस बस टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना थी, वहां होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, टैक्सी स्टैंड और एसी वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं अब तक विकसित नहीं हो पाई हैं। जेडीए ने करीब 11 वर्ष पहले हीरापुरा क्षेत्र में 54,270 वर्गमीटर भूमि आवंटित की थी, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसके चलते यह बस स्टैंड फिलहाल सिंधी कैंप जैसी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है।
|क्रमांक
|विवरण
|जानकारी
|1
|अजमेर रूट
|रोडवेज की 133 बसें
|2
|खाटूश्यामजी रूट
|76 निजी बसें
|3
|संचालन समय
|सुबह 7 बजे से
|4
|अड्डा शुल्क
|₹50 प्रति बस
|5
|पार्किंग शुल्क
|₹200 प्रति घंटा
|क्रमांक
|व्यवस्था
|विवरण
|1
|सुरक्षा बल
|30 होमगार्ड तैनात
|2
|स्टाफ व्यवस्था
|रोडवेज के लगभग 18 अधिकारी-कर्मचारी
|3
|मूलभूत सुविधाएं
|सड़क, लाइटिंग, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था
|4
|भविष्य योजना
|अन्य रूट जोड़ने की योजना
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग