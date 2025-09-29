Rajasthan News: हरियाणा में राजस्थान से 9 गुना कम शुल्क पर बनता फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट, एजेंटों का फैला जाल, जानें सच्चाई

हरियाणा में बनाए जा रहे फर्जी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सीधे तौर पर राजस्थान के एजेंटों के जरिए ही बनवाए जा रहे हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने वाले कुछ अधिकृत लोगों की मानें तो हरियाणा से सटे प्रदेश के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में फर्जी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वाले एजेंटों की भरमार है। हनुमानगढ़ जिले के सीमावर्ती इलाकों में एजेंटों की ओर से बाकायदा कॉल सेंटर की तर्ज पर सेटअप तैयार कर धड़ल्ले से फर्जी स​र्टिफिकेट जारी करने की भी जानकारी सामने आई है। एजेंट कम शुल्क में रोजाना धड़ल्ले से सैंकड़ों की संख्या में फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं।