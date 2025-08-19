मंत्रियों के लिए 40 लाख की लग्जरी कार की खरीद अटकी, पुरानी में करना होगा सफर

मंत्री बार-बार सरकार से नई गाड़ियों की मांग कर रहे हैं। एक राज्यमंत्री ने बताया कि उनकी गाड़ी तो हर 15 दिन में ठीक होने के लिए मोटर गैराज जा रही है। साढ़े तीन लाख किलोमीटर चल चुकी है। वहीं एक कैबिनेट मंत्री तो मुख्यमंत्री को ही अपनी गाड़ी की िस्थति से अवगत करवा चुके हैं। पिछले दिनों एक मंत्री सवाईमाधोपुर दौरे पर थे तो उनके साथ दो विधायक भी सरकारी गाड़ी में बैठे थे। विधायकों ने गाड़ी की हालत देख यहां तक कह दिया कि इससे तो अच्छा है कि अफसरों को जो गाड़ियां मिली है, वही गाड़ी ले लें। कम से कम गाड़ी चलने के दौरान जो झटके खा रही है। वह तो बंद हो जाएगी। कैबिनेट में शामिल चार मंत्री तो अपनी निजी कारों से ही यात्रा कर रहे हैं।