RAC Seat Issue: मंत्रीजी, ट्रेन में रात के सफर में एक ही सीट पर अजनबी महिला-पुरुष, क्या सचमुच सुरक्षित है सफर?

Women Safety in Indian Railway: जयपुर। "रेलमंत्री जी बताइए, अनजान व्यक्ति के साथ रात में एक ही सीट पर कैसे सफर करूं?" — आरएसी कोटे से मिलने वाली सीटों पर अनजान महिला और पुरुष को साथ बैठने या सोने की मजबूरी यात्रियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पुरुष यात्री भी इस व्यवस्था से असहज महसूस कर रहे हैं।

दरअसल, इन दिनों ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है। त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में लगभग सभी श्रेणियों — स्लीपर से लेकर एसी कोच तक — लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे द्वारा यात्रियों को राहत देने के लिए "आरएसी" टिकट जारी किए जा रहे हैं, जिसके तहत एक सीट दो यात्रियों को साझा करनी पड़ती है। समस्या तब बढ़ जाती है जब किसी महिला को किसी अनजान पुरुष के साथ या पुरुष को किसी अनजान महिला के साथ यह साझा सीट मिलती है।