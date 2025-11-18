राजस्थान भाजपा प्रभारी का बड़ा बयान, कहा- BJP चुनाव आयोग को हाईजैक करती तो जीत चुके होते अंता इलेक्शन

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'चुनाव आयोग हाईजैक' वाले बयान पर भी अग्रवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी घटती राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। भाजपा प्रभारी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच विश्वास का गहरा रिश्ता है और यही कारण है कि देशभर में भाजपा को व्यापक समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 साल तक 'गरीब हटाओ' के नाम पर जनता को छलने का काम किया, जबकि आज वह खुद सिमटती जा रही है।