Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान भाजपा प्रभारी का बड़ा बयान, कहा- BJP चुनाव आयोग को हाईजैक करती तो जीत चुके होते अंता इलेक्शन

भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी चाहती तो प्रशासनिक प्रभाव से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन भाजपा ने निष्पक्षता को प्राथमिकता दी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 18, 2025

Radha Mohandas Agarwal

भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल। फोटो- पत्रिका

जयपुर। अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, ऐसे में यदि पार्टी चाहती तो प्रशासनिक प्रभाव, राजनीतिक दबाव या मतदाता सूची में हस्तक्षेप के जरिए अंता चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकती थी, लेकिन भाजपा ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं और जनभावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्पक्षता से चुनाव लड़ा।

अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दखल नहीं देती। छह महीने पहले से उपचुनाव तय था, लेकिन चुनाव को नियंत्रित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा चुनाव आयोग को हाईजैक करती तो अंता में वह उपचुनाव जीत चुकी होती।

उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें जनता ने ही करारा जवाब दिया है। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की हालत लगातार बिगड़ रही है और आरोपों के सहारे राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश की जा रही है।

यह वीडियो भी देखें

गहलोत पर तीखा पलटवार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'चुनाव आयोग हाईजैक' वाले बयान पर भी अग्रवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी घटती राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। भाजपा प्रभारी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच विश्वास का गहरा रिश्ता है और यही कारण है कि देशभर में भाजपा को व्यापक समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 साल तक 'गरीब हटाओ' के नाम पर जनता को छलने का काम किया, जबकि आज वह खुद सिमटती जा रही है।

यह वीडियो भी देखें

कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया

अग्रवाल ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे बूथ लेवल ऑफिसर ही जमीन पर लागू करते हैं। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी राजनीति लगातार सिकुड़ती जा रही है।

अग्रवाल ने स्वीकार किया कि चुनाव में हार-जीत राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कई चुनाव जीतती है और कभी-कभार विपक्ष को जीतने का मौका मिल भी जाए, तो इससे लोकतांत्रिक परंपरा ही मजबूत होती है।

ये भी पढ़ें

Mohan Bhagwat: ‘हवा में डंडे घुमा रहे हैं, ये क्या राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे’, इस बात का मोहन भागवत ने दिया ऐसा जवाब, यहां जानें
जयपुर
Mohan Bhagwat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 04:55 pm

Published on:

18 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान भाजपा प्रभारी का बड़ा बयान, कहा- BJP चुनाव आयोग को हाईजैक करती तो जीत चुके होते अंता इलेक्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा के दिग्गज नेता का बड़ा दावा, अशोक गहलोत बिहार जाकर कांग्रेस के 6 विधायकों को बचाएं, वरना…

ashok gehlot
जयपुर

राजस्थान में आतंक का साइलेंट गेम रच रहा था मौलवी ओसामा उमर, तैयार कर रहा था स्लीपर सेल, ATS की पूछताछ में खुले कई बड़े राज

Maulvi Osama Umar
जयपुर

टैरो राशिफल 19 नवंबर 2025 : आज इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ, वृषभ-कन्या के लिए बड़ी खुशखबरी

Tarot Card Reading 19 November 2025
राशिफल

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए अब AI का इस्तेमाल, पश्चिम बंगाल से शुरू होगी नई तकनीक

Photo: Patrika Graphic Design
जयपुर

Bullet Train: बुलेट ट्रेन से बदलेगा राजस्थान का भविष्य, पर्यटन से रोजगार तक खुलेगी नई संभावनाएं

Bullet Train in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.