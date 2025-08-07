Rajasthan: रेलवे रक्षाबंधन पर चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिल सकेगी कंफर्म सीट, जानें ट्रेन अपडेट

Special train operation on Rakhi: उत्तर पश्चिम रेलवे ने रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा की ओर जाने वाले यात्रियों को त्योहार पर कंफर्म टिकट मिल सकेंगे। इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 9 से 11 अगस्त के बीच किया जाएगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार जयपुर-बांद्रा टर्मिनस, भगत की कोठी (जोधपुर)-बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर-जयपुर और हिसार-हड़पसर के बीच ट्रेनें शामिल हैं। सभी गाड़ियों में सेकेंड एसी,थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच लगाए जाएंगे। स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी।
गाड़ी संख्या 04827- भगत की कोठी- बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 10 अगस्त को भगत की कोठी (जोधपुर) से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। 11 अगस्त को सुबह 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस (मुंबई) पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 11 अगस्त को रात 10:30 बजे बांद्रा (मुंबई) से रवाना होकर 12 अगस्त को सुबह 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 09601- उदयपुरसिटी- जयपुर स्पेशल ट्रेन 9 अगस्त को रात 8:25 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर अगले दिन 10 अगस्त को सुबह 6:50 बजे जयपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 09725- जयपुर- बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त को सुबह 8:25 बजे जयपुर से रवाना होकर 11 अगस्त की सुबह 4:55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 11 अगस्त को सुबह 9:30 बजे बांद्रा से रवाना होकर 12 अगस्त को सुबह 6:45 बजे जयपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 04725- हिसार- हड़पसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त को सुबह 5:50 बजे हिसार से रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह 10:45 बजे हड़पसर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 11 अगस्त को शाम 5:00 बजे हड़पसर से रवाना होकर 12 अगस्त को रात 10:25 बजे हिसार पहुंचेगी।