7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: रेलवे रक्षाबंधन पर चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिल सकेगी कंफर्म सीट, जानें ट्रेन अपडेट

उत्तर पश्चिम रेलवे ने रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 07, 2025

Special train operation on Rakhi: उत्तर पश्चिम रेलवे ने रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा की ओर जाने वाले यात्रियों को त्योहार पर कंफर्म टिकट मिल सकेंगे। इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 9 से 11 अगस्त के बीच किया जाएगा।

रेलवे प्रवक्ता ने दी जानकारी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार जयपुर-बांद्रा टर्मिनस, भगत की कोठी (जोधपुर)-बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर-जयपुर और हिसार-हड़पसर के बीच ट्रेनें शामिल हैं। सभी गाड़ियों में सेकेंड एसी,थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच लगाए जाएंगे। स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur: घूमने का ‘गोल्डन सीजन’ बना अगस्त, ट्रेनें हो गई फुल, फ्लाइट का किराया भी हुआ दोगुना
जयपुर
image

इन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा

गाड़ी संख्या 04827- भगत की कोठी- बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 10 अगस्त को भगत की कोठी (जोधपुर) से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। 11 अगस्त को सुबह 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस (मुंबई) पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 11 अगस्त को रात 10:30 बजे बांद्रा (मुंबई) से रवाना होकर 12 अगस्त को सुबह 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09601- उदयपुरसिटी- जयपुर स्पेशल ट्रेन 9 अगस्त को रात 8:25 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर अगले दिन 10 अगस्त को सुबह 6:50 बजे जयपुर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09725- जयपुर- बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त को सुबह 8:25 बजे जयपुर से रवाना होकर 11 अगस्त की सुबह 4:55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 11 अगस्त को सुबह 9:30 बजे बांद्रा से रवाना होकर 12 अगस्त को सुबह 6:45 बजे जयपुर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04725- हिसार- हड़पसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त को सुबह 5:50 बजे हिसार से रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह 10:45 बजे हड़पसर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 11 अगस्त को शाम 5:00 बजे हड़पसर से रवाना होकर 12 अगस्त को रात 10:25 बजे हिसार पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

Khatu Shyam Train: खुशखबरी: खाटू श्याम और अजमेर दरगाह के दर्शनार्थियों के लिए सीधी रेल सेवा शुरू, श्रद्धालुओं में उत्साह
अलीगढ़
Aligarh Rail Update फोटो सोर्स :Social Media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: रेलवे रक्षाबंधन पर चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिल सकेगी कंफर्म सीट, जानें ट्रेन अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.