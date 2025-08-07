Rajasthan: रेलवे रक्षाबंधन पर चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिल सकेगी कंफर्म सीट, जानें ट्रेन अपडेट

Special train operation on Rakhi: उत्तर पश्चिम रेलवे ने रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रेनों में संभावित यात्रीभार को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा की ओर जाने वाले यात्रियों को त्योहार पर कंफर्म टिकट मिल सकेंगे। इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 9 से 11 अगस्त के बीच किया जाएगा।